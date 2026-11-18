Ан Хатауей роди третото си дете от своя съпруг Адам Шулман. 44-годишната актриса беше забелязана да се разхожда из Ню Йорк с новороденото си във вторник, носейки бебето в кафяво кенгуру, докато вървеше с приятелка, съобщава TMZ.

Новото попълнение в семейството на звездата от „Майка Мария“ (Mother Mary) се присъединява към братята си Джонатан и Джак, родени съответно през 2016 и 2019 година.

Звездата от „Дяволът носи Прада 2“ обяви с публикация в Instagram през юни, че тя и 45-годишният Шулман очакват трето дете.

„Бебе, твоя съм“, написа тогава актрисата под снимката, с която за първи път показа наедрялото си коремче.

Хатауей показа бременността си по бански и по време на ваканция в Сен Тропе, а след това продължи да споделя как напредва тя и по време на прес турнето за филма „Одисея“.

По време на гостуването си в предаването „Късна вечер със Сет Майърс“ през юли носителката на „Златен глобус“ се пошегува за бебето си, наричайки го „кош в последната секунда“.

Въпреки че Хатауей и дизайнерът на бижута са „знаели какво правят“, когато са заченали третото си дете, те са били „шокирани, че се е получило“.

Номинираната за „Оскар“ актриса сподели вълнението си от срещата с новия член на семейството с думите: „Много ми харесва програмата, която върви в момента, така че това е просто още от същото. О, супер, нов актьор в състава.“

През годините Хатауей открито е говорила за трудностите си със забременяването, включително за спонтанния аборт, който преживява през 2015 г.

През 2019 г. тя написа на последователите си в Instagram: „За всички, които преминават през ада на безплодието и опитите за зачеване, моля, знайте, че пътят към нито една от двете ми бременности не беше прав и лесен.“

По-късно същата година носителката на награда „Еми“ обясни пред Асошиайтед Прес, че това преживяване е било „наистина болезнено, много изолиращо и изпълнено със съмнения в самата себе си“.

Преди да разберат, че третото им дете е на път, Хатауей и Шулман са имали „много ниски“ очаквания, че ще успеят да заченат, сподели тя пред Access Hollywood през юли.

„Винаги има надежда, докато не изчезне напълно, но когато стигнеш определена възраст, тази надежда изглежда като един или два процента“, каза тя. „Просто решихме да видим накъде ще ни отведе животът.“

„Изключително щастливи сме, защото от личен опит знаем, че не всеки получава това, и със сигурност не когато го иска — а понякога и изобщо“, продължи Хатауей, която се омъжи за Шулман през 2012 г. Тя нарече растящото си семейство „благословия“, която не „приема за даденост“.

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