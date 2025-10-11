Зелени светлини на Европейския ден на донорството и трансплантациите

OFFNews 11 октомври 2025 в 10:11 148 1
донорство

Снимка ИАМН
Европейски ден

Над 40 сгради в България ще бъдат осветени в над 27 общини в зелено – цветът на донорството и трансплантацията. 

Инициативата е в знак на солидарност с инициативата на Съвета на Европа за провеждане на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, както и за да бъде насочено общественото внимание към тази важна кауза.

Осветяването на сградите в зелен цвят ще се случи на на 11.10 (събота) в часовия диапазон от 19:15 до 19:45 часа.

Целта е да се повиши осведомеността за значението на донорството на органи за спасяване и подобряване на живота на крайно нуждаещи се пациенти, за които трансплантацията е единствен шанс за живот.

Един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до 8 човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани. Повишаването на обществената осведоменост по темата за донорството и трансплантацията е от изключително значение, за да получат втори шанс за живот чакащите за трансплантация пациенти.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    510

    1

    sandman

    11.10 2025 в 11:32

    -0
    +0
    "Как д-р Любомир Спасов си купи къща за 3,5 млн. лв. в „Бояна”, която после прехвърли на Иван Пилето"

    Я да му сложите и портрета на този там.
    хахаха
     