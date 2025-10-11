Зелени светлини на Европейския ден на донорството и трансплантациите

Над 40 сгради в България ще бъдат осветени в над 27 общини в зелено – цветът на донорството и трансплантацията.
Инициативата е в знак на солидарност с инициативата на Съвета на Европа за провеждане на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, както и за да бъде насочено общественото внимание към тази важна кауза.
Осветяването на сградите в зелен цвят ще се случи на на 11.10 (събота) в часовия диапазон от 19:15 до 19:45 часа.
Целта е да се повиши осведомеността за значението на донорството на органи за спасяване и подобряване на живота на крайно нуждаещи се пациенти, за които трансплантацията е единствен шанс за живот.
Един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до 8 човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани. Повишаването на обществената осведоменост по темата за донорството и трансплантацията е от изключително значение, за да получат втори шанс за живот чакащите за трансплантация пациенти.
11.10 2025 в 11:32
