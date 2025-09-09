Учени: Теоретичната граница на човешкия живот остава 120 -125 години

Може ли трансплантацията на органи да удължи човешкия живот? Би Би Си попита експерти дали има реална основа идеята за удължаване на човешкия живот до 150 години, която бе повдигната от Си Дзинпин и Владимир Путин на срещата им миналата седмица.

Според експерти, трансплантациите на органи наистина спасяват милиони животи: бъбреци, черен дроб или сърце могат да работят десетилетия, особено ако донорът е здрав и пациентът стриктно спазва препоръките.

Трансплантациите обаче винаги са свързани с риск: операциите са трудни за понасяне, а лекарствата за потискане на имунната система през целия живот увеличават вероятността от инфекции и усложнения.

Учените работят върху създаването на „перфектни“ органи - от генетично модифицирани свине до отглеждане на тъкани от човешки стволови клетки. Първите експерименти вече са проведени, но пациентите след трансплантации на свински органи не са живели дълго и все още не са създадени напълно функционални изкуствени органи.

Според професор Нийл Мабот от Университета в Единбург, теоретичната граница на човешкия живот остава около 120-125 години. „Дори ако органите могат да бъдат заменени, застаряващото тяло се справя по-зле с инфекции, наранявания и стрес“, обясни той.

Експертите са единодушни: новите технологии са важни за лечението на сериозни заболявания и удължаването на активното дълголетие, но не се говори за „безсмъртие“ или живот до 150 години.