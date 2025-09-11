Работна група ще търси решение за заплатите в здравеопазването

Работна група, която ще бъде към парламентарната комисия по здравеопазването, беше гласувана днес по време на заседание на комисията. В нея ще се включат по един народен представител от всяка парламентарна група, както и представители на Министерството на здравеопазването, на НЗОК, на съсловните организации, на синдикатите, на работодателски организации, на заинтересовани страни, включително Инициативен комитет „Бъдеще в България“.

Работната група ще има един председател и трима заместник-председатели, предаде БТА.

В работната група участват Красимир Събев, Васил Пандов, Маргарита Махаева, Цветан Енчев, от Десислав Тасков, Хасан Адемов, Андрей Чорбанов, Александър Тодоров. Председател на работната група ще бъде Десислав Тасков, а заместниците му ще са Васил Пандов, Красимир Събев и Маргарита Махаева.

За определяне на представителите от институции ще бъдат изпратени писма, каза председателят на комисията по здравеопазване проф. Костадин Ангелов. Срок за предложенията за прецизиране да бъде 14 дни, като той може да бъде удължаван, каза още той.

На 30 юли парламентарната комисия по здравеопазването прие с 20 гласа "за" общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, внесен от Цончо Ганев и група народни представители, законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, внесен от Асен Василиев и група народни представители и законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, внесен от Костадин Ангелов, Иван Ибришимов и Андрей Чорбанов.

Текстовете, предложени за промяна, се отнасят основно до заплащането на лекарите, на специализантите, полагане и заплащане на нощен труд и др.