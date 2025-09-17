Намерения: Приеха план за разширяване на неонаталния скрининг

Правителството прие Национален план за развитие на широкообхватен пренатален и неонатален скрининг и скрининг на социалнозначими заболявания до 2027 година.

Стратегическият документ е заложен в изпълнението на Реформа 5 „Подкрепа за по-доброто осигуряване на профилактични скринингови дейности“, включена в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ), в Компонент 12 „Здравеопазване“, в съответствие Регламент (ЕС) 2021/241 и критерий 2.2 от приложение V към него, който изисква НПВУ да включва широк набор от взаимно- подсилващи се реформи и инвестиции.

Планът има за задача създаването на визия за организирането и бъдещото развитие на скрининга в Република България, с цел по-добро качество на живот, предотвратявайки болести, инвалидност и смърт.

С приетото решение ще се осъществи осъвременяване и разширяване обхвата на скрининговите програми, както и създаването на Национален интердисциплинарен център за широкообхватен скрининг.

Резултатите, които ще се постигнат, са свързани с идентифицирането на хора в една привидно здрава популация, които са изложени на по-висок риск от здравословен проблем или състояние, така че да може да се предложи ранна диагностика, лечение или интервенция. Това от своя страна ще доведе до постигането на по-добро здраве за населението на страната.