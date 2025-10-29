Над 5,5 млрд. евро бюджет на НЗОК за 2026 г. предвижда проект

5,537 млрд. евро. за здравеопазване предвижда проект на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., съобщи БНР. Рамката се обсъжда на заседание на Надзорния съвет на фонда днес.

За първичната извънболнична помощ (общопрактикуващи лекари) са предвидени 349,292 млн. евро. Сумата за специализирана извънболнична помощ е 352.495 млн. евро.

Средствата за дентална помощ са 167,490 млн. евро. За лекарства са предвидени 1, 332 млрд. евро

Заложените хоспитализации са с 300 000 повече, от разчетени общо 2 млн. 400 хиляди за общо 4,623 млрд. евро. До момента електронно отчетените хоспитализации надвишават предвидените за тази година 2 млн. и 100 хиляди. Разходите за болнична помощ за 2026 г. са увеличени с над 230 млн. евро. За персонал на болниците, които са в отдалечени райони и структуроопределящи са предвидени 34 млн. евро.

Предвидени са повече разходи по всички дейности, свързани с оказване на медицинска помощ. С 200 хиляди е увеличен броят на процедурите по физиотерапия и рехабилитация.

Същият ръст е заложен за броя на лабораторните изследвания, които ще доближат 32 милиона дейности.

В проекта са включени средства за нова амбулаторна процедура за онкоболни (биомаркери)- 2,5 млн. евро. Чрез нея ще се изследват гени с цел откриване на туморна мутация и определяне на прицелна терапия.

За догодина се планират и обявените да започнат тази есен скринингови програми за рак на дебелото черво и на маточната шийка чрез домашни тестове.