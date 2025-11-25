Лекар от ''Св. Екатерина'' с награда за цялостен принос в онкологията

Началникът на Клиниката по медицинска онкология на УМБАЛ „Света Екатерина“ проф. д-р Галина Куртева е удостоена с престижната награда „Следа в българската онкология“.

Отличието се присъжда от Българското научно дружество по имуноонкология и Организационния комитет на Националния конгрес по имуноонкология.

Наградата се връчва на най-изявените учени в областта на онкологията, имуноонкологията и имунологията като знак на признателност за дългогодишната им клинична дейност, научни постижения, иновации и устойчив принос към развитието на онкологичната наука у нас.

Заедно с проф. Куртева беше отличен и съпругът ѝ – проф. д-р Панайот Куртев, също едно от разпознаваемите имена в българската онкология.

Проф. д-р Галина Куртева е сред водещите специалисти по медицинска онкология в България. Завършила е Медицински университет – София, притежава научна степен „доктор“ (2002) и академична степен „професор“ (2013).

Професионалният ѝ път включва близо 20-годишна дейност в Националния онкологичен център (днес СБАЛО-ЕАД), където в периода 2011–2022 г. ръководи Клиниката по химиотерапия. От 2024 г. е част от екипа на УМБАЛ „Света Екатерина“,, където ръководи Клиниката по медицинска онкология.

Научната ѝ дейност включва участие в десетки национални и международни форуми, 14 присъствени стипендии за обучения в България, Европа и САЩ, както и над 100 научни публикации. Сред най-значимите ѝ трудове е тритомният учебник „Обща и клинична онкология“, написан в съавторство с проф. д-р Панайот Куртев.

Проф. Куртева е учредител на Образователната академия по онкология с почетен председател проф. Черноземски и инициатор на мултидисциплинарната конференция МедикРОН, обединяваща онколози, ревматолози и невролози.