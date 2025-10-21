Лятната стажантска програма на Vivacom завърши с рекорден интерес: 26 стажанти започват работа в компанията

С усмивки, заслужени аплодисменти и много позитивни емоции Vivacom отбеляза финала на 22-рото издание на своята Лятна стажантска програма. В продължение на три месеца 53 младежи от цялата страна работиха по реални бизнес проекти, участваха в обучения, състезания и доброволчески инициативи и се превърнаха в част от екипа на телекома.

Кандидатите тази година надхвърлиха 1100 - доказателство за изключителния интерес към програмата и за доверието, което Vivacom продължава да печели като предпочитан работодател сред младите хора. Студентите се включиха в динамична програма, фокусирана не само върху практическия опит, но и върху развитието на ключови професионални умения и личностно израстване.

Стажантите преминаха през интензивни обучения, включиха се оперативно в реални проекти, както и в инициативи, част от корпоративната култура на компанията. Опознаха работата в различни дирекции чрез 360-градусова ротация и придобиха цялостна представа за компанията. Всичко това – с подкрепата на силни ментори.

Като част от Лятната стажантска програма, 70 стажанти и ментори от Vivacom се включиха в доброволческа акция за облагородяване на Софийския зоопарк. Те дадоха своя принос, за да направят мястото по-приятно за посетителите. Инициативата насърчава у младите хора чувство за отговорност и ангажираност към социални каузи. Стажантите взеха участие и в поредицата „Петъчни презентации“, в която представиха пред своите екипи и представители от различни отдели резултатите от своята работа. Най-впечатляващите идеи получиха специални отличия.

„За мен е вдъхновяващо да виждам младите хора, които избират Vivacom като място, където започват своя професионален път. Чрез Лятната стажантска програма те имат възможност да работят по реални технологични проекти, да учат от опитни професионалисти и да усетят динамиката на бизнеса отблизо. Тяхната енергия, любопитство и готовност потвърждават разбирането, че инвестицията в младите хора е инвестиция в бъдещето“, заяви Асен Великов, главният изпълнителен директор на Vivacom.

„Гордеем се, че Лятната стажантска програма на Vivacom е не просто обучение, а възможност за истинско кариерно начало. Тази година половината от стажантите продължават професионалния си път в компанията – ясен знак, че създаваме среда, в която младите хора се развиват и имат реални възможности за личностно и професионално израстване“, допълни Малина Чавдарова, директор „Човешки ресурси“ във Vivacom.

Програмата е част от дългосрочната стратегия на телекома за развитие на младите таланти и надгражда ангажимента на Vivacom към отговорно лидерство и устойчив растеж. Следващото издание ще стартира през лятото на 2026 г. и ще продължи да надгражда опита от предишните години чрез нови ангажиращи инициативи, насочени към професионалното и личностно развитие на младежите.