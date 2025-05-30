Русия заяви в ООН, че прекратяването на огъня не може да сложи край на войната

OFFNews 30 май 2025 в 17:45 2068 3
Посланикът на Русия в ООН Василий Небензя. Снимка: Еskinder Debebe/UN Photo via AP

Снимка АП / БТА
Русия днес заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че едно прекратяване на огъня само по себе си не е достатъчно, за да се сложи край на продължаващата повече от три години война на Москва в Украйна, предаде Ройтерс.

"За да постигнем устойчиво и трайно уреждане на украинската криза, трябва да се справим с първопричините за нея", заяви пред Съвета за сигурност руският посланик в ООН Василий Небензя.

"Това, което предлагаме, е втори кръг от преговори идния понеделник в Истанбул (...), където можем да обменим меморандуми за подходите на двете страни към преговорния процес."

    3710

    3

    Д-р Мазникуров

    30.05 2025 в 20:07

    -0
    +4
    Което почти съвсем в прав текст казва: руZZия НЕ ИСКА да сложи край на войната! Аз не знам колко още време им е нужно на тези тъпаци да проумеят съвсем очевидния факт! И защо? Защото НЯМА интерес да сложи този край! И какво правим тогава? Отговор: Правим така че ДА ИМА интерес да го стори! И начинът е един само ...

    3537

    2

    Деспин Митрев

    30.05 2025 в 18:54

    -0
    +6
    С първопричините ще се справим, когато всички като него и господарят му, си получат заслуженото! Много важно е всички те да бъдат осъдени за престъпления срещу човечеството!

    2973

    1

    Johnny B Goode

    30.05 2025 в 18:48

    -0
    +6
    Съгласен съм, докато не се унищожи първопричината, няма да има мир.
    Как ще го унищожаваме Путин?
     
