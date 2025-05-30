Русия заяви в ООН, че прекратяването на огъня не може да сложи край на войната

Русия днес заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че едно прекратяване на огъня само по себе си не е достатъчно, за да се сложи край на продължаващата повече от три години война на Москва в Украйна, предаде Ройтерс.
"За да постигнем устойчиво и трайно уреждане на украинската криза, трябва да се справим с първопричините за нея", заяви пред Съвета за сигурност руският посланик в ООН Василий Небензя.
"Това, което предлагаме, е втори кръг от преговори идния понеделник в Истанбул (...), където можем да обменим меморандуми за подходите на двете страни към преговорния процес."
3710
3
30.05 2025 в 20:07
3537
2
30.05 2025 в 18:54
2973
1
30.05 2025 в 18:48
