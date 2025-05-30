NYT: Мъск злоупотребявал с кетамин, екстази, гъби и Адерал по време на кампанията с Тръмп

По време на кандидатпрезидентската кампания на Доналд Тръмп милиардерът Илон Мъск е злоупотребявал с множество наркотици, пише New York Times.

След като влезе в орбитата на президента Тръмп, залитанията му по наркотиците драстично се задълбочили. Собственикът на SpaceX, Tesla и социалната мрежа X дари около 275 млн. долара, за да помогне на Тръмп да се завърне в Белия дом.

През този период Мъск започва да взима наркотици далеч повече от преди това.

Самият той разказвал, че приемал толкова много кетамин, мощен анестетик, че това започнало да се отразява на пикочния му мехур - известен ефект от хроничната употреба. Взимал екстази и халюциногенни гъби.

Според свидетели, по време на кампанията той пътувал с кутия за лекарства за всекидневен прием, в която имало около 20 хапчета, включително такива с маркировка на стимуланта Adderall.

Не е ясно дали 53-годишният Мъск е вземал наркотици, след като официално стана част от администрацията на Белия дом и му бе поверено от Тръмп драстично да съкрати федералната бюрокрация.

Милиардерът неведнъж е демонстрирал хаотично поведение - с обиди към членове на администрацията, предполагаемо нацистки жестикулации и, меко казано, странни отговори в интервюта, отбелязва американското издание.

В сряда Мъск обяви, че напуска администрацията на Тръмп, като се оплака, че е прекарал много време в политиката, вместо да наглежда бизнеса си.