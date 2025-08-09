Малък самолет катастрофира в Румъния, двама са загинали

Малък самолет е катастрофирал в румънския град Арад, предаде БТА, позовавайки се на Аджерпрес.

На място са загинали двамата пътници - мъже на възраст около 45 години.

Самолетът е паднал в двора на бившия завод за товарни вагони в Арад, който е затворен от юни. В завода е имало обаче няколко служители за охрана на обекта, които са повикали службите за спешна помощ.

Източници от разследването са съобщили пред Аджерпрес, че самолетът е излетял от летището Сирия на разстояние около 25 км от катастрофата и е трябвало да се приземи в Арад.

