Малък самолет катастрофира в Румъния, двама са загинали

Малък самолет е катастрофирал в румънския град Арад, предаде БТА, позовавайки се на Аджерпрес.
На място са загинали двамата пътници - мъже на възраст около 45 години.
Самолетът е паднал в двора на бившия завод за товарни вагони в Арад, който е затворен от юни. В завода е имало обаче няколко служители за охрана на обекта, които са повикали службите за спешна помощ.
Източници от разследването са съобщили пред Аджерпрес, че самолетът е излетял от летището Сирия на разстояние около 25 км от катастрофата и е трябвало да се приземи в Арад.
