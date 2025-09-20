Кибератаки блокираха големи европейски летища

Кибератака срещу доставчик на системи за регистрация и качване на борда доведе до сериозни затруднения на няколко големи европейски летища, включително лондонското "Хийтроу" – най-натовареното на континента, предаде Ройтерс.
Инцидентът стана в петък вечерта и доведе до закъснения и отмяна на полети в събота.
Компанията "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace), която предоставя системи за регистрация на редица авиокомпании по света, съобщи за технически проблем, който може да предизвика закъснения на заминаващи пътници. Летищата в Брюксел и Берлин потвърдиха, че също са засегнати.
"Ар Ти Екс" (RTX), компанията майка на "Колинс Аероспейс", съобщи за "киберсвързано смущение" в софтуера си на избрани летища, без да ги назовава. Според изявление на компанията въздействието е ограничено до електронното чекиране и предаването на багаж и може да бъде смекчено чрез ръчни процедури.
Създадена през 2018 г., "Колинс" е американска компания за авиационни и отбранителни технологии и дъщерно дружество на "Ар Ти Екс", която преди това се казваше "Рейтиън Текнолъджис" (Raytheon Technologies).
Летище Брюксел посочи на своя уебсайт, че автоматизираните системи са станали неработоспособни и е възможно единствено ръчно чекиране. "Това оказва голямо влияние върху разписанието на полетите и ще доведе до закъснения и отмяна на полети. Доставчикът на услуги работи активно за възможно най-бързо решение", се казва в изявлението.
Летище Берлин също предупреди за по-дълго време за чакане при регистрация и посочи, че се търси бързо решение. Летище Франкфурт, най-голямото в Германия, и летище Цюрих не са засегнати, съобщиха техни представители. "Роаси" (Roissy), "Орли" (Orly) и "Льо Бурже" (Le Bourget) в района на Париж не съобщават за смущения.
От засегнатите летища съветваха пътниците с планирани полети в събота да се свържат с авиокомпаниите си преди да тръгнат към летището.
"ИзиДжет" (EasyJet), една от най-големите европейски авиокомпании, заяви, че в момента работи нормално и не очаква проблемът да повлияе на полетите ѝ. Други големи превозвачи, сред които "Райънер" (Ryanair) и собственикът на "Бритиш Еъруейс" (British Airways) – групата Ай Ей Джи (IAG), не отговориха на запитвания за коментар на БТА.
Няма данни за заплахи за полските летища, заяви вицепремиерът и министър по цифровите въпроси Кшищоф Гавковски. Британският министър на транспорта Хайди Александър съобщи, че редовно получава информация за развитието на инцидента.
20.09 2025 в 15:39
