Никой не отиде на протеста срещу зелената зона в Студентски град, предава репортер на OFFNews.

Протестът беше насрочен за 15 ч. днес на кръстовището на УНСС.

На място имаше репортери, но демонстранти така и не се появиха.

В насроченото във Фейсбук събитие "Протест срещу зелената зона в Студентски град" интерес бяха заявили 57 души.