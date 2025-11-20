Никой не отиде на протеста срещу зелената зона в Студентски град

OFFNews 20 ноември 2025 в 17:07 4819 1
Студентски град в София

Снимка Google Street View
Студентски град

Никой не отиде на протеста срещу зелената зона в Студентски град, предава репортер на OFFNews.

Протестът беше насрочен за 15 ч. днес на кръстовището на УНСС. 

На място имаше репортери, но демонстранти така и не се появиха.

В насроченото във Фейсбук събитие "Протест срещу зелената зона в Студентски град" интерес бяха заявили 57 души.

    davey

    20.11 2025 в 21:04

    Мижав интерес... да не реват после
     