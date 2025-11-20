Никой не отиде на протеста срещу зелената зона в Студентски град, предава репортер на OFFNews.
Протестът беше насрочен за 15 ч. днес на кръстовището на УНСС.
На място имаше репортери, но демонстранти така и не се появиха.
В насроченото във Фейсбук събитие "Протест срещу зелената зона в Студентски град" интерес бяха заявили 57 души.
20.11 2025 в 21:04
