Голям LED екран ще излъчва бюджетната комисия на Ларгото

"Продължаваме промяната" ще инсталира голям LED екран на Ларгото в столицата, за да излъчва на живо заседанието на бюджетната комисия. Днес комисията трябва да разгледа бюджета за 2026 година.
Началото на заседанието бе планирано за 14:15 ч., но бе изтеглено по-рано и това предизвика бурен скандал в залата. Асен Василев взе микрофона и на висок тон попита "Кой разпореди това безобразие?" Той продължи над час да повтаря, че ПП няма да допуснат това и така възпрепятства заседанието да започне.
И към този час бурният спор между ПП и представители на ГЕРБ и ДПС продължава.
За 18 ч. днес на площада на Ларгото е насрочен протест срещу проектобюджета за 2026 г.
