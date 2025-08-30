Защитата на Благомир Коцев внесе искане за пускането му от ареста

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев е внесла в прокуратурата искане за пускането му ареста, където той е задържан от 8 юли, съобщиха от "Продължаваме промяната".

Запис с адвоката на Коцев Ина Лулчева бе публикуван на фейсбук страницата на партията. Тя обясни:

"И се надявам, че другата седмица би следвало да се разгледа това искане на защитата от съда. Надявам се, че съдът ще се увери, че вече десет месеца след началото на делото, няма никакви основания господин Коцев да стои в ареста. Защитата твърдеше, че няма основания и преди два месеца, но считам, че сега това е още по-ясно. И не би следвало да се създава впечатление, че чрез този арест се цели подмяна на вота на избирателя във Варна".

Благомир Коцев и двама общински съветници от "Продължаваме промяната" бяха задържани след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.

На 2 септември във Варна е свикан нов протест срещу продължаващото задържане на кмета на града. Нов протест на инициативата "Правосъдие за всеки" под надслов "Отпор срещу диктатурата" ще се проведе на 3 септември от 18:30 часа в София.