Синдикатите и бизнесът ще разискват предложението на МС линията на бедност да бъде 764 лева

Синдикатите и бизнесът започват разискванията по предложението на правителството линията на бедност за страната да бъде 764 лева от 1-и януари вместо сегашните 638 лева. да бъде 764 лева, съобщава БНР.

Документът вече премина едномесечно обществено обсъждане и предстои тази седмица да бъде разгледан в Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Заседанието е насрочено за сряда. По последни данни под линията на бедност са един милион и четиристотин хиляди души или близо 22 процента от населението на страната.

Определянето на размера на линията на бедност за страната се извършва всяка година по специална методика. Съгласно нея предложената от правителството стойност от 764 лв. съответства на линията на бедност от изследването на Евростат "Статистика на доходите и условията на живот”.

Линията на бедност нараства с 19,7% или 126 лева спрямо размера ѝ от предходната година. По последни данни относителният дял на бедното население се увеличава със 75 400 души на годишна база и достига милион и четиристотин хиляди души.

В доклада на социалния министър Борислав Гуцанов към проекта на постановление за новия размер на линията на бедност за догодина се посочва, че с увеличаването ѝ ще нараснат и социалните помощи по Закона за социално подпомагане, финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, финансовите помощи и средства (за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при роднини или близки и в приемни семейства) по Закона за закрила на детето, което ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението.

Традиционно при обсъжданията от социалните партньори, синдикатите критикуват методиката за определянето на линията на бедност и настояват тя да се актуализира с инфлацията.