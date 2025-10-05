Северна Македония готова да помогне за справяне с бедствието у нас

Република Северна Македония е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията.

Това написа в профила си в X президентът Румен Радев след телефонен разговор с колегата си от РСМ Гордана Силяновска.

"Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието", написа той.

