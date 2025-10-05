Северна Македония готова да помогне за справяне с бедствието у нас

Република Северна Македония е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията.
Това написа в профила си в X президентът Румен Радев след телефонен разговор с колегата си от РСМ Гордана Силяновска.
"Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието", написа той.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
6825
1
05.10 2025 в 08:44
Партията на Андрей Бабиш печели парламентарните избори в Чехия (обновена)
Напрежение в Тбилиси: Полиция използва сълзотворен газ срещу протестиращи
Китай предоставял на Русия сателитна разузнавателна информация за ракетни удари срещу Украйна
Маркуч от цистерна се откъсна и заля с вряла вода майка и бебето ѝ по време на разходка в Смолянско
Китай предоставял на Русия сателитна разузнавателна информация за ракетни удари срещу Украйна