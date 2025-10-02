''Румене, излез!''. Пеевски твърди, че в президентството се прави партия - при Радев ходели областни и полицейски шефове

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски заяви, че в момента в президентството се прави партия на Румен Радев и го призова да "излезе".

В кулоарите на Народното събрание Пеевски каза, че "ДПС-НН ще подкрепи законопроектите за отнемане на правото на президента да назначава шефовете на службите, защото "Радев е прекалил":

"Надявам се да спре да използва президентството, офисите и колите повече за своята партията и да излиза. Президентството в момента се пишат устави и се прави партия, викат се хора, областни управители, военни и полицаи и се прави партия. Той няма право да използва преиденството, за да прави партия. Румене, излез!".

Вчера бившият правосъден министър и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Надежда Йорданова участва в есенната сесия на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в Страсбург. На заседанието ПАСЕ приключи постмониторинговия диалог с България след 26 години наблюдение и реши да следи развитието на страната в рамките на периодични преглед.

Единствената държава, гласувала против това, е Северна Македония. Тази сутрин в парламента Пеевски обяви, че Йорданова е гласувала със Северна Македония срещу България в рамките на ПАСЕ и поиска от ПП-ДБ да обяснят защо: