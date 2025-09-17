Президентът е отказал да назначи предложения от правителството Деньо Денев за шеф на ДАНС

Президентът Румен Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

"Вече съм отговорил писмено с "не". Процедурата е приключена", заяви държавният глава.

Денев, който от юни е изпълняващ функциите председател на ДАНС, е предложението на правителството за титуляр на поста. От август 2023 г. той е заместник на предишния шеф на контраразузнаването Пламен Тончев, който напусна поста в ДАНС, за да оглави Комисията по досиетата.

Междувременно ГЕРБ-СДС, БСП и "Има такъв народ" внесоха промени в Закона за ДАНС, с които се предлага председателят на агенцията да се избира от Народното събрание по предложение на правителството, а заместниците му да се увеличат от двама на трима.

Досега шефът на ДАНС се предлага от кабинета, но се утвърждава с указ от президента.

Румен Радев бе упрекван, че бави назначаването на председател на агенцията.

Сега управляващите искат да върнат действащата през 2013 г. процедура, когато парламентът, доминиран от БСП и ДПС, избра Делян Пеевски за поста. Това предизвика общественото възмущение, което доведе до протести. Две години по-късно ГЕРБ промени закона в сегашния му вид.

Причината за исканото изменение цели да ограничи контрола на президента и да отпуши процедурата.

Румен Радев коментира и петия вот на недоверие към правителството.

"Партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляващата коалиция. Тя обслужва, както всички виждате, една политическа сила, която все повече овладява и то демонстративно не само мандатоносителя, но и цялото управление", каза държавният глава.

На уточняващ въпрос за коя партия говори, той коментира следното:

"Прави впечатление самоувереността, бих казал дори самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие нямат да минат поради една основна причина – фрагментацията на опозицията. Но това самодоволство и тази самоувереност може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа. Тя зависи и от ситуацията извън парламента, а българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте".

Радев не подмина и критиката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че плаши инвеститорите от "Райнметал", като подаде сигнал, свързан със злоупотреби във ВМЗ-Сопот.