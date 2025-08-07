Председателят на КЗП Мария Филипова е предложена за заместник-омбудсман

Българската асоциация за активни потребители предложи председателя на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова за поста зам.-омбудсман. Номинирани са още Марина Кисьова де Хеус, както и Деница Димитрова.

Предложенията за поста са публикувани в страницата на институцията.

На 30 юли новоизбраният омбудсман Велислава Делчева даде едноседмичен срок, в който неправителствените организации да предложат неин заместник.

Позицията на заместник-омбудсман попада в т. нар. „домова книга“, от която президентът може да избира бъдещ служебен премиер.

В периода 2011-2025 г. Филипова е заемала държавни ръководни длъжности в Агенцията по вписванията, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, министерството на правосъдието, министерството на финансите, Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на потребителите.

Марина Кисьова де Хеус, за която се посочва, че е професионалист с дългогодишен опит в защитата на правата на човека, равенството и социалната справедливост, е била изпълнителен директор на Фондация „Екатерина Каравелова“, била е член и на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет.

Третата номинирана да заеме поста заместник-омбудсман е Деница Димитрова. Предложението е на обединението Национална мрежа за децата. Димитрова е била народен представител в периода 2005-2009, член е на УС на фондация „Карин дом“ – организация, предоставяща услуги на деца с увреждания и техните семейства.

Предстои публично изслушване на кандидатите.