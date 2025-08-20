Правителството обсъжда нов заем от 250 млн. евро

OFFNews 20 август 2025 в 07:27
Министерски съвет

Снимка БТА
Заседание на правителството

Министерският съвет ще обсъди на днешното си редовно заседание проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Рамковото споразумение за заем в размер на 250 млн. евро между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, Механизъм за съфинансиране на Програми, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс през 2021-2027 г. програмен период.

Това съобщиха от правителствената пресслужба.

На 8 май Министерският съвет одобри проект на Рамковото споразумение за заем в размер на 250 млн. евро. Подписването на споразумението ще допринесе за развитието на проекти в областта на социалните услуги, човешките ресурси и образованието. Чрез него ще се осигури част от необходимия финансов ресурс за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани по програмите "Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.", "Образование 2021- 2027 г.". По този начин ще се подпомогне тяхното успешно реализиране и изпълнение на целите на тези програми, посочиха тогава от правителствената пресслужба.

Кабинетът ще разгледа днес и проект на решение за провеждане на процедура за избор на превозвачи за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт.

В дневния ред е и проект на решение за отнемане правото на управление върху съоръжение – публична държавна собственост, от Агенция „Пътна инфраструктура" и за предоставянето му за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура".

Министерският съвет ще обсъди и разрешение за влизане и пребиваване на научноизследователски кораб, плаващ под знамето на Турция, в морските пространства на България от 5 до 20 септември т.г. за участие в научна експедиция.

Кабинетът ще разгледа и проекти на решения за отпускане на персонална пенсия по Кодекса за социално осигуряване, както и за промени в Закона за медицинските изделия.

