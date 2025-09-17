Пеевски гарантира, че правителството ще изкара пълния си мандат

OFFNews 17 септември 2025 в 11:10 97 0
Делян Пеевски

Снимка БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Лидерът на ДСП-Ново начало Делян Пеевски

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е категоричен, че правителството ще изкара пълния си мандат. Той определи дебатите за петия вот на недоверие към кабинета "Желязков" като безсмислени. 

"Безсмислено е това, което се случва в момента. Загуба на време. Тези хора нямат посока",  каза Пеевски в кулоарите на парламента.

Вотът на недоверие е внесен от 59 народни представители от "Продължаваме промяната" - Демократична България" (ПП-ДБ), АПС и МЕЧ. В мотивите си те посочват, че провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие е довел до задълбочаване на "проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани".

По думите на Пеевски остават три години и няколко месеца до края на мандата, "толкова ще бъде мандатът".

"Да спрат да се упражняват, да гледат нещо да помогнат на хората. Да чухте някакъв реален проблем да се решава от хората, които внесоха вотовете. Плюс това за темите, по които внесоха вотовете, точно хората, които грабиха държавата близо пет години, техният баща, срам нямат да го правят. Пачки, пудели, вътрешни министри, мракобесие, влачене на политически лидери. И те ще говорят за това. Това свърши, аз съм гарантът за това", коментира Пеевски.

