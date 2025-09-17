Пеевски гарантира, че правителството ще изкара пълния си мандат

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е категоричен, че правителството ще изкара пълния си мандат. Той определи дебатите за петия вот на недоверие към кабинета "Желязков" като безсмислени.

"Безсмислено е това, което се случва в момента. Загуба на време. Тези хора нямат посока", каза Пеевски в кулоарите на парламента.

Вотът на недоверие е внесен от 59 народни представители от "Продължаваме промяната" - Демократична България" (ПП-ДБ), АПС и МЕЧ. В мотивите си те посочват, че провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие е довел до задълбочаване на "проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани".

По думите на Пеевски остават три години и няколко месеца до края на мандата, "толкова ще бъде мандатът".