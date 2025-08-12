КПК прекрати правомощията на общински съветник от ДПС-Доган в Минерални бани заради ''конфликт на интереси''

Комисията за противодействие на корупцията прекрати правомощията на общинския съветник от групата на „Движение за права и свободи – ДПС“ в Минерални бани Ерол Юсеин заради "конфликт на интереси".

Новината съобщи председателят на Общинския съвет на Минерални Бани Сунай Хасан на редовно заседание. Решението е публикувано на сайта на Общинската избирателна комисия (ОИК). От него става ясно, че писмото от КПК за установен конфликт на интереси е постъпило на шести август.

На 7 август Юсеин обжалва влизането в сила на решението на КПК пред Административен съд -Хасково с аргумент, че то не му е било връчено лично.

При подобен казус обаче, според разпоредба на Закона за местното самоуправление и местната администрация, се предвижда предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията, гласи решението на ОИК в Минерални бани.

Решението на КПК е заради участие на Ерол Юсеин и друг от съветниците в Общинския съвет на Минерални бани - Мюмюн Зекир в заседание на 22 февруари 2021 година, в което те са гласували решение за продажба на имоти частна общинска собственост чрез търг, след което не само са участвали в търгове през април същата година, но са и обявени за спечелили ги, обясни пред БТА председателят на ОИК- Минерални бани Олга Ванчева.