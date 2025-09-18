Гледайте на живо протеста пред Съдебната палата ''Отпор срещу диктатурата! Свобода''

Протестът се организира от инициативата "Правосъдие за всеки" и започна преди минути пред Съдебната палата. Демонстрацията е под надслов "Отпор срещу диктатурата! Свобода!" и е във връзка с днешното заседание на Софийския апелативен съд. Протестът можете да гледате на живо ТУК.

Софийският апелативният съд остави окончателно в ареста бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов. Съветникът му и експерт по обществените поръчки Петър Рафаилов бе пуснат под гаранция от 10 000 лв. До това решение се стигна след близо 6-часов размисъл на съдиите от САС.

Вчера трима апелативни съдии си направиха отвод ден преди да се произнесат по молбата на кмета на Варна да излезе от ареста.

Кирил Петков говори пръв и заяви: ''Цяла София трябваше да спре, за да може този дебелак да не мине 100 крачки пеша''

Манол Глишев каза: "Всички сме българи, всички сме в кюпа, Продължаваме промяната заслужават подкрепа, колкото и да ми е трудно да го кажа.

Всички ние, българите, сме под заплаха от реална диктатура, всички ние имаме защо не да протестираме, а ви говоря за реално гражданско неподчинение. България е наша, тя не е на този д....к.," каза Глишев и призова всички да изпратим смс на номера на Пеевски.

Очаква се протестиращите да тръгнат на шествие през столицата, а крайната им точка е историческата сграда на Народното събрание.

Организаторите се обявиха против липсата на справедливост и ,,завладяната държава". Председателят на ,,Правосъдие за всеки" Петромир Кънчев коментира, че по време на гледането на мерките за неотклонение на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов е видял бездейстието на прокуратурата със съдействието на българския съд.

Протестът завърши с българския химн и призиви да не оставим на нашите деца една завладяна България, да си я върнем от "Шиши".