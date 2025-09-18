Гледайте на живо протеста пред Съдебната палата ''Отпор срещу диктатурата! Свобода''

В момента върви протестът на Правосъдие за всеки пред Съдебната палата

OFFNews 18 септември 2025 в 19:07 2624 1
Протест на правосъдие за всеки

Снимка Скрийншот
Протест на правосъдие за всеки

Протестът се организира от инициативата "Правосъдие за всеки" и започна преди минути пред Съдебната палата. Демонстрацията е под надслов "Отпор срещу диктатурата! Свобода!" и е във връзка с днешното заседание на Софийския апелативен съд. Протестът можете да гледате на живо ТУК.

Софийският апелативният съд остави окончателно в ареста бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов. Съветникът му и експерт по обществените поръчки Петър Рафаилов бе пуснат под гаранция от 10 000 лв. До това решение се стигна след близо 6-часов размисъл на съдиите от САС.

Вчера трима апелативни съдии си направиха отвод ден преди да се произнесат по молбата на кмета на Варна да излезе от ареста.

Кирил Петков говори пръв и заяви: ''Цяла София трябваше да спре, за да може този дебелак да не мине 100 крачки пеша''

Манол Глишев каза: "Всички сме българи, всички сме в кюпа, Продължаваме промяната заслужават подкрепа, колкото и да ми е трудно да го кажа. 

Всички ние, българите, сме под заплаха от реална диктатура, всички ние имаме защо не да протестираме, а ви говоря за реално гражданско неподчинение. България е наша, тя не е на този д....к.," каза Глишев и призова всички да изпратим смс на номера на Пеевски.

Очаква се протестиращите да тръгнат на шествие през столицата, а крайната им точка е историческата сграда на Народното събрание.

Организаторите се обявиха против липсата на справедливост и ,,завладяната държава". Председателят на ,,Правосъдие за всеки" Петромир Кънчев коментира, че по време на гледането на мерките за неотклонение на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов е видял бездейстието на прокуратурата със съдействието на българския съд.

Протестът завърши с българския химн и призиви да не оставим на нашите деца една завладяна България, да си я върнем от "Шиши".

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -7100

    1

    Gunteer

    18.09 2025 в 21:22

    -0
    +0
    Лозунги - всеки може. А решение, план, стратегия, нещо? Или стратегията се изчерпва с излизането на поредния протест? Ама голяма облекчение ни носи, голям прогрес, вече 15 години! Защо не става по-добре с всеки изминал протест? Кога ще се усетите? Толкова ли сте прости? Или и вие сте купени? Питам, щото знам, че ДБ изобщо не са опозиция, все пак създателите са приятели на Борисов, който е приятел на Пеевски! Затова и ДБ се покриха в последно време, защото Борисов и приятелите му пак са в приятни делови отношения! ПП са шизо, ту са с Пеевски, ту срещу него. Не ми се вярва да играят игрички, защото са наясно колко е опасен. По-скоро си мислеха, че ще го убедят да се промени, а тая торба лой ги смазва всеки път. От днешните обиди стана ясно, че ПП поне са мразени, не като ДБ и ДСБ - уважавани нагаждачи. Симпатиите ми са по-скоро с ПП, но... И те не правят нищо! Пак питам - защо не става по-добре с всеки изминал протест?
     
    X

    Бабикян: Ние сме тройкаджиите на последния ред на ЕС. Не може България да изглежда толкова жалко