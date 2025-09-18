Гласуват петия вот на недоверие на правителството

Петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" ще бъде гласуван днес следобед.
Гласуването според правилника за работа на парламента е 24 часа след края на дебатите, които вчера продължиха над 7 часа.
Гласуването ще е в 16:45 часа. Цялата опозиция обяви, че ще подкрепи вота, гласовете й обаче са 105 при необходими поне 121 - половината от всички народни представители.
От ДПС - Ново начало подкрепят кабинета и така заедно с управляващите събират 135 гласа. Затова вотът се счита за предрешен.
