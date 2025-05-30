ДПС на Доган се събира да решава за нова партия

Ръководството на парламентарната група на „Демокрация, права и свободи“-ДПС се събира днес с представители на регионалните структури, за да обсъдят какъв път ще следват оттук нататък, след оттеглянето на Джевдет Чакъров от председателския пост.
Евродепутатът Илхан Кючюк апелира вчера да не се бърза с идеята за създаване на нова партия и избор на нов председател. Той коментира оставката на Джевдет Чакъров като негов личен акт и изрази надежда той да има доблестта да обясни "кое го е накарало да седне в скута на Делян Пеевски", съобщи БТА.
В началото на тази седмица Джевдет Чакъров обяви, че подава оставка като председател на ДПС и напуска парламентарната група на "Демокрация, права и свободи" -ДПС. Преди да взема окончателното си решение уведомих висшето ръководство на ДПС, каза той.
Чакъров оттегли и касационната си жалба по делото за изключването на Делян Пеевски от партията, ВКС прекрати производството, а Пеевски остана единствен председател на ДПС.
С хода на Джевдет Чакъров приключи проекта ДПС на Ахмед Доган, заяви в интервю за OFFNews Юджел Атилла.
20429
4
30.05 2025 в 11:02
Няма смисъл. Като не ставаш за родител, не ставаш!
-1000
3
30.05 2025 в 10:36
Никога не е съществувало или е било възможно такова безвремие с блокирани държавни структури ,както днес !
Всичко това с не работещата държава , превърната във враг хората , на правилата и законите ........ е цел на пеевски-простак ,за да ни владеят без ограничения като монарси !
Всяка сутрин , мисирките от завладените телевизии , свеждат кратките назидания- нареждания на престъпниците пеевски-простак до знанието на населението .
България се управлява от Коридора на парламента с няколко изречения от престъпниците пеевски-простак , кротко
и безкритично разнесени от микрофоните на мисирките !
-1000
2
30.05 2025 в 10:17
Те ни водят в обратната посока на това .....
https://automedia.investor.bg/a/2-novini/61446-kak-kitay-zaobikoli-evropa-reportazh-ot-nay-golyamoto-avtoshou-v-svet a
Вчера хората на простака борисов в СОС пробиха бюджета на София с цел....... провал на кмета ..... не с цел успех а провал на всички проекти в града за да страда населението , че не е избрало за 6-ти път бащицата си просткът бойко борисов да го владее като раздава подаяния на послушните !
Това от клипа за Китай .... с управление от Кликата на пеевски-простак-тошковци е невъзможно дори само като мисъл ,мечта , цел !!!!
-1000
1
30.05 2025 в 10:07
Няма как простакът борисов да ви донесе нещо добро ....... вижте какво прави неговата Мафия в София ... блокира всички добри намерения с цел предизвикване на кризи и превземане на града , така , както е превзета държавата от пеевски-простак !
Турската Етническа Групировка е неразделна част от Мафията от самото си създаване .
Днес съюзът между групировката на простака-борисов и групировката на пеевски-ментата са неотстраними владетели на Територията с основен инструмент на влияние ..... зависимости , корупция , употреба на съдебна власт ,медии ,държавни структури , вмр .... в свой личен интерес !
