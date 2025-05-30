ДПС на Доган се събира да решава за нова партия

OFFNews 30 май 2025 в 08:47 2548 4
Ахмед Доган

Снимка Архив
Ахмед Доган

Ръководството на парламентарната група на „Демокрация, права и свободи“-ДПС се събира днес с представители на регионалните структури, за да обсъдят какъв път ще следват оттук нататък, след оттеглянето на Джевдет Чакъров от председателския пост. 

Евродепутатът Илхан Кючюк апелира вчера да не се бърза с идеята за създаване на нова партия и избор на нов председател. Той коментира оставката на Джевдет Чакъров като негов личен акт и изрази надежда той да има доблестта да обясни "кое го е накарало да седне в скута на Делян Пеевски", съобщи БТА. 

В началото на тази седмица Джевдет Чакъров обяви, че подава оставка като председател на ДПС и напуска парламентарната група на "Демокрация, права и свободи" -ДПС. Преди да взема окончателното си решение уведомих висшето ръководство на ДПС, каза той. 

Чакъров оттегли и касационната си жалба по делото за изключването на Делян Пеевски от партията, ВКС прекрати производството, а Пеевски остана единствен председател на ДПС. 

С хода на Джевдет Чакъров приключи проекта ДПС на Ахмед Доган, заяви в интервю за OFFNews Юджел Атилла. 

    20429

    4

    случайно прочетох

    30.05 2025 в 11:02

    -0
    +0
    ДПС беше рожба на Доган. Сега, след като отгледа терорист и му позволи да му открадне рожбата, сега ще си създаде друга рожба?
    Няма смисъл. Като не ставаш за родител, не ставаш!

    -1000

    3

    Сикаджийска Мутра - Буда

    30.05 2025 в 10:36

    -0
    +0
    Днес България е напълно изтърбушена от пеевски-простак !

    Никога не е съществувало или е било възможно такова безвремие с блокирани държавни структури ,както днес !

    Всичко това с не работещата държава , превърната във враг хората , на правилата и законите ........ е цел на пеевски-простак ,за да ни владеят без ограничения като монарси !

    Всяка сутрин , мисирките от завладените телевизии , свеждат кратките назидания- нареждания на престъпниците пеевски-простак до знанието на населението .

    България се управлява от Коридора на парламента с няколко изречения от престъпниците пеевски-простак , кротко
    и безкритично разнесени от микрофоните на мисирките !

    -1000

    2

    Сикаджийска Мутра - Буда

    30.05 2025 в 10:17

    -0
    +0
    Препоръчвам да изгледате това и всеки да си даде сметка накъде ни водят пеевски-простак-тошковци .

    Те ни водят в обратната посока на това .....

    https://automedia.investor.bg/a/2-novini/61446-kak-kitay-zaobikoli-evropa-reportazh-ot-nay-golyamoto-avtoshou-v-svet a


    Вчера хората на простака борисов в СОС пробиха бюджета на София с цел....... провал на кмета ..... не с цел успех а провал на всички проекти в града за да страда населението , че не е избрало за 6-ти път бащицата си просткът бойко борисов да го владее като раздава подаяния на послушните !


    Това от клипа за Китай .... с управление от Кликата на пеевски-простак-тошковци е невъзможно дори само като мисъл ,мечта , цел !!!!

    -1000

    1

    Сикаджийска Мутра - Буда

    30.05 2025 в 10:07

    -0
    +0
    Докато населението избира необразовани мутри (пеевски-простак-чалгари -тошковци) ,с престъпни намерения да го управляват .... деградацията на Територията ,била някога държава ще доведе до пълен разпад .

    Няма как простакът борисов да ви донесе нещо добро ....... вижте какво прави неговата Мафия в София ... блокира всички добри намерения с цел предизвикване на кризи и превземане на града , така , както е превзета държавата от пеевски-простак !

    Турската Етническа Групировка е неразделна част от Мафията от самото си създаване .

    Днес съюзът между групировката на простака-борисов и групировката на пеевски-ментата са неотстраними владетели на Територията с основен инструмент на влияние ..... зависимости , корупция , употреба на съдебна власт ,медии ,държавни структури , вмр .... в свой личен интерес !

     
