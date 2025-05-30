ДПС на Доган се събира да решава за нова партия

Ръководството на парламентарната група на „Демокрация, права и свободи“-ДПС се събира днес с представители на регионалните структури, за да обсъдят какъв път ще следват оттук нататък, след оттеглянето на Джевдет Чакъров от председателския пост.

Евродепутатът Илхан Кючюк апелира вчера да не се бърза с идеята за създаване на нова партия и избор на нов председател. Той коментира оставката на Джевдет Чакъров като негов личен акт и изрази надежда той да има доблестта да обясни "кое го е накарало да седне в скута на Делян Пеевски", съобщи БТА.

В началото на тази седмица Джевдет Чакъров обяви, че подава оставка като председател на ДПС и напуска парламентарната група на "Демокрация, права и свободи" -ДПС. Преди да взема окончателното си решение уведомих висшето ръководство на ДПС, каза той.

Чакъров оттегли и касационната си жалба по делото за изключването на Делян Пеевски от партията, ВКС прекрати производството, а Пеевски остана единствен председател на ДПС.

С хода на Джевдет Чакъров приключи проекта ДПС на Ахмед Доган, заяви в интервю за OFFNews Юджел Атилла.