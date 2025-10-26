Божанков: Ръководството на ПП на моменти залита към колаборация с проруските сили

На моменти ръководството на "Продължаваме промяната" залита в колаборация и се изкушава да работи с проруските партии. Това е недопустимо, заяви тази сутрин пред бТВ депутатът от ПП Явор Божанков.

"Ние имаме две червени линии: никаква колаборация с "ДПС-Ново начало" и декларация за санитарен кордон за партия "Възраждане", тази проруска отломка", каза той.

Като пример за залитане на ПП в проруска посока той даде подкрепата за избора на Силви Кирилов за председател на НС и искането на подписи от "Възраждане" за свикване на извънредно заседание на парламента във вторник.

"Притесняваме ме, че колегите по различни поводи изневеряват на собствените си обещания. (...) Ако това включва колаборация с проруски партии, моят отговор е "Не. Не. И не", отговори Божанков на въпрос каква ще е позицията на ПП при предстоящата смяна на председателя на парламента Наталия Киселова (БСП),

Явор Божанков каза, че това мнозинство е обявило война на президента Румен Радев, но в стремежа си да води битка срещу него го прави герой, какъвто той не е:

"Такъв популист в нашата политическа система не е имало. 5 бронирани коли на НСО отпред и отзад и по средата той с една "Шкода". Но кой му направи този подарък – управляващото мнозинство. Колкото по-репресивни стават, толкова по-голям герой става Радев, а той е най-проруският политик за последното десетилетие в България."

"Ако смятат, че пълен мандат ще ги спаси от Радев, напротив – нас ни очаква румънският сценарий, дори по-лошо. Вълната в България няма да е проруска, а антисистемна и протестна", каза още депутатът от ПП-ДБ.