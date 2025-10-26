Божанков: Ръководството на ПП на моменти залита към колаборация с проруските сили

OFFNews 26 октомври 2025 в 11:14 1650 3
Явор Божанков, ПП-ДБ

Снимка БГНЕС/Надежда Пеева
Явор Божанков

На моменти ръководството на "Продължаваме промяната" залита в колаборация и се изкушава да работи с проруските партии. Това е недопустимо, заяви тази сутрин пред бТВ депутатът от ПП Явор Божанков.

"Ние имаме две червени линии: никаква колаборация с "ДПС-Ново начало" и декларация за санитарен кордон за партия "Възраждане", тази проруска отломка", каза той.

Като пример за залитане на ПП в проруска посока той даде подкрепата за избора на Силви Кирилов за председател на НС и искането на подписи от "Възраждане" за свикване на извънредно заседание на парламента във вторник. 

"Притесняваме ме, че колегите по различни поводи изневеряват на собствените си обещания. (...) Ако това включва колаборация с проруски партии, моят отговор е "Не. Не. И не", отговори Божанков на въпрос каква ще е позицията на ПП при предстоящата смяна на председателя на парламента Наталия Киселова (БСП),

Явор Божанков каза, че това мнозинство е обявило война на президента Румен Радев, но в стремежа си да води битка срещу него го прави герой, какъвто той не е:

"Такъв популист в нашата политическа система не е имало. 5 бронирани коли на НСО отпред и отзад и по средата той с една "Шкода". Но кой му направи този подарък – управляващото мнозинство. Колкото по-репресивни стават, толкова по-голям герой става Радев, а той е най-проруският политик за последното десетилетие в България."

"Ако смятат, че пълен мандат ще ги спаси от Радев, напротив – нас ни очаква румънският сценарий, дори по-лошо. Вълната в България няма да е проруска, а антисистемна и протестна", каза още депутатът от ПП-ДБ.

    1105

    3

    781000

    26.10 2025 в 12:52

    -0
    +0
    на президентските избори открито подкрепихте про-руския войскар и ваш създател срещу кандидатът на демократичната общност и доказан борец срещу корупцията Лозан Панов. ей само това стигаше да видим какви сте всъщност.

    1105

    2

    781000

    26.10 2025 в 12:40

    -0
    +0
    и да си припомним защо падна 4ната коалиция - опитахте се да изиграете вашия ментор и създател Радев, и да прилапате всички постове, даже и тези на ИТН. Помислихте, че сте хванали Господ за шлифера, когато от ДБ ви предложиха коалиция отказахте, защото не сте били дясна партия. Не пичове, просто искахте да прилапате всичко само за вас.
    Г. глава затрива...

    1105

    1

    781000

    26.10 2025 в 11:36

    -0
    +5
    Добрутро ! А и много още - коалицийката с БСП, нито един патрон за Украйна, Киро на митинга на Израждане пред парламента за да ги помирява, въобще, ПП са едни най-обикновени опортюнисти, готови на всичко само за да се докопат до лапаницата и постовете. Ами сглобката ? Реанимираха Тиквата в момента, когато беше най-изолиран.
    Край с ПП, това беше.
     
