Балабанов упорства: Ново начало не са във властта. Благодарение на ИТН сме само 3 партии в управлението

Депутатът от "Има такъв народ" Станислав Балабанов обяви партията си за "гарант" за това, че има само три формации в управлението. По думите му "ДПС-Ново начало" не участва във властта.

През април пред националната телевизия бившият журналист в телевизия 7/8 каза, че ако ИТН "усетят", че "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски има участие във властта - ще напуснат правителството. След изсветляването на участието на Пеевски като ключова опора за стабилността на правителството от страна на Бойко Борисов миналата седмица, днес Станислав Балабанов продължи да настоява, че нищо не се е променило:

"Това, което сме казвали, е останало непроменено - няма промяна на обстоятелствата. Нормално е правителство на малцинството да търси подкрепа от различни формации в парламента."

Балабанов твърди, че благодарение на "действията" на ИТН в рамките на Съвета за съвместно управление (ССУ) "управляващото малцинство" е останало такова и в управлението продължава да има само три партии - ГЕРБ, БСП и ИТН.

По думите му на ССУ ИТН предложили ротация на председателското място, за да има стабилност и да няма въпроси по отношение на това дали има напрежение в "управляващото малцинство".

Всъщност обаче идеята за смяната на председател на парламента дойде лично от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по време на гневната му тирада, в която заговори за "кръгове и кръгчета", които държат министерствата на концесии. Тогава Борисов поиска ГЕРБ да не носи цялата отговорност, но днес за председател бе избран именно представител на неговата партия.

"ИТН свършиха две много важни неща през последните седмици - през нашите действия в ССУ стана така, че управляващото мнозинство е запазило структурата си от три политически формации. Предложихме изключително интелигентния ход, свързан с ротацията в парламента. (...) "ДПС-Ново начало" не получават никаква власт - ниво в изпълнителната, нито законодателната такава", настоява въпреки това Станислав Балабанов.

Той каза още, че ГЕРБ, БСП и ИТН вървят по плана си и изпълняват законодателната си програма успешно.

"ИТН наистина беше гарант за това трите партии да запазят формата си такава, каквато е", заяви Балабанов.