Жители на кв.''Младост'' с протест срещу застрояване, готови са да блокират ''Цариградско шосе''

Жители на столичния квартал "Младост 1" излязоха на протест срещу намерение за регулация на междублоково пространство между блокове 29 и 30. Според тях процедурата е първа стъпка към застрояване на единствената по-голяма зелена площ в района, съобщава бТВ.

На мястото в момента няма издадено разрешение за строеж, но тече процедура за уточняване на границите между частен и общински имот, потвърдиха от Столичната община.

Въпреки това живеещите там смятат, че това е знак за бъдеща строителна дейност и се опасяват, че на терена може да се появи висока сграда.

По думите им тук живеят над 10 000 души и това е единственото свободно място.

"Децата играят, хората се разхождат. Ако тук се построи блок, ще дишаме бетон", казват протестиращите.

Според тях в района липсват достатъчно детски и спортни площадки, а паркоместата отдавна не стигат. Местните настояват мястото да остане зелена площ, а собственикът на имота – ако е необходимо – да бъде обезщетен с друг терен.

"Ако общината иска да променя предназначението на този имот, ще блокираме "Цариградско шосе". Това е пълен абсурдност — да се застроява последната зелена площ тук", заяви един от организаторите на протеста.

Столичната община отрича да има одобрено строително намерение и посочва, че процедурата е само за изясняване на регулационните линии. В официален отговор се казва, че се търсят "възможности за обезщетяване на собственика с общински имот на друго място".

Хората в "Младост" заявиха, че ще следят внимателно развитието и няма да позволят да се загуби още една зелена зона. Протестите може да ескалират, ако общината предприеме стъпки към смяна на предназначението на терена, казаха живущите в района.