Вместо с ракети, ще борим градушките с наземни генератори със сребърен йодид

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) ще изгражда мрежа от наземни генератори със сребърен йодид за борба с градушките, съобщава ведомството.
Пилотната площадка ще бъде в Карнобат, област Бургас. Предстои газовата инсталация да бъде одобрена от националните контролни институции и да служи като модел за следващите площадки.
Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на земеделието и храните Иван Капитанов с представители на испанската противоградова защита.
Наземните генератори със сребърен йодид са алтернатива на традиционния метод за борба с градушките с ракети. При тях не се изстрелват ракети със сребърен йодид. Генераторите изгарят специален разтвор със сребърен йодид и го изпускат като дим, а вятърът го пренася нагоре към облаците. Този метод е прилаган успешно в Испания и Франция - там наземните генератори се управляват дистанционно.
Населените места, в чиято близост ще бъдат разположени останалите генератори, вече са определени.
