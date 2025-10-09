Валежите спират, идва топла вълна

Днес над източната половина от страната облачността ще остане значителна. В сутрешните часове на много места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. В западната половина вероятността за валежи е малка, а облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 14°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

По Черноморието времето ще се задържи облачно. В сутрешните часове на места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-17°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



Над планините облачността ще бъде по-често значителна, на места с валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 2°.

В петък ще има променлива облачност, над много райони – временно намаляваща и до предимно слънчево. По-често значителна ще бъде над планинските райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен, от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 15° и 20°.

В събота през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение; облачността ще бъде предимно значителна, на места, главно в Северна България и планините ще превали. Вятърът ще остане от северозапад, дневните температури ще се понижат с 2-3 градуса.