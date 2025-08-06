Ексклузивно Нов ОУП предвижда строежи до Огънчето на Камен бряг, плътно до ръба на скалите

В селски имот полицаи откриха райски газ и Митьо Очите

OFFNews 06 август 2025 в 20:47 5296 3
Полиция

Снимка OFFNews - Теодора Михайлова
Полицията разкри склад с над 100 кг райски газ в село Кошарица

"Икономическа полиция" разкри склад с над 100 кг райски газ в село Кошарица край Несебър.

В имота бил и Димитър Желязков - Митьо Очите във видимо нетрезво състояние, твърди Нова телевизия.

Медията твърди още, че Димитър Желязков не бил замесен в случая с райския газ.

Райският газ е открит в гаража на имота, който е стопанисван от две жени - Памела и Албена. 

Открити са 20 кашона с флакони от по 670 милилитра и 18 кашона от 2 литра.

Двете жени са задържани, а Димитър Желязков само е разпитан.

Едната от задържаните дами се е представила за частен детектив.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3980

    3

    Niko Kolev

    07.08 2025 в 07:39

    -0
    +0
    Тъй ами, Митьо е влязъл случайно само да се облекчи...

    3550

    2

    pr07ecH70r

    06.08 2025 в 22:16

    -0
    +30
    Поредната туморна разсейка Очака. Главните тумори Тиквата и Шиши. Много разсейки. Бог да я прости България!

    3055

    1

    helper68

    06.08 2025 в 21:51

    -0
    +3
    Медията твърди още, че Димитър Желязков не бил замесен в случая с райския газ. - е сега вече е замесен..
    Димитър Желязков само е разпитан- и предполагам и ша го пущите да си оди, той ни лук ял, още по малко пък го е мерисал.. :)))))))))))
     
    X

    Иванчева и Петрова: Осъдиха ни само по косвени доказателства