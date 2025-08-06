В селски имот полицаи откриха райски газ и Митьо Очите

"Икономическа полиция" разкри склад с над 100 кг райски газ в село Кошарица край Несебър.
В имота бил и Димитър Желязков - Митьо Очите във видимо нетрезво състояние, твърди Нова телевизия.
Медията твърди още, че Димитър Желязков не бил замесен в случая с райския газ.
Райският газ е открит в гаража на имота, който е стопанисван от две жени - Памела и Албена.
Открити са 20 кашона с флакони от по 670 милилитра и 18 кашона от 2 литра.
Двете жени са задържани, а Димитър Желязков само е разпитан.
Едната от задържаните дами се е представила за частен детектив.
07.08 2025 в 07:39
06.08 2025 в 22:16
06.08 2025 в 21:51
Димитър Желязков само е разпитан- и предполагам и ша го пущите да си оди, той ни лук ял, още по малко пък го е мерисал.. :)))))))))))
