В селски имот полицаи откриха райски газ и Митьо Очите

"Икономическа полиция" разкри склад с над 100 кг райски газ в село Кошарица край Несебър.

В имота бил и Димитър Желязков - Митьо Очите във видимо нетрезво състояние, твърди Нова телевизия.

Медията твърди още, че Димитър Желязков не бил замесен в случая с райския газ.

Райският газ е открит в гаража на имота, който е стопанисван от две жени - Памела и Албена.

Открити са 20 кашона с флакони от по 670 милилитра и 18 кашона от 2 литра.

Двете жени са задържани, а Димитър Желязков само е разпитан.

Едната от задържаните дами се е представила за частен детектив.