В Област Габрово населението се топи два пъти по-бързо от средното за страната

През 2024 година всички области са с отрицателен прираст на населението. Област Габрово запазва третото си място в класацията - по параметъра Естествен прираст (‰) се нареждаме на трето отрицателно място, след Видин (-17.2 ‰) и Перник (-14.8‰) Показателят за Габрово е -14.6‰, което е два пъти по-голяма стойност, спрямо средната за страната, която е определена на -7.3‰, пише независимият сайт За Габрово.

За една година Област Габрова се е стопила с още 1045 души, като най-много е бройката за Община Габрово, или това са -524 души за Община Габрово в края на 2024, спрямо края на 2023 година.

Община Севлиево е с минус 303 души, а общините Дряново и Трявна - с по около 100 души надолу.

Притеснителната тенденция с намаляването на населението в Област Габрово продължава да се развива стремглаво в отрицателна величина.

Таблици - брой души в Област Габрово, Община Габрово, Община Севлиево, Община Трявна и Община Дряново за периода 2020 - 2024 г. Данни - НСИ.

Още в началото на 2025 година престижното списание за икономически процеси, "Economic" обърна внимание на фактът, че в Област Габрово се получават инвестиции и европейски средства, но демографският проблем продължава да се задълбочава.

Габрово се задържа сред първенците с най-много усвоени европейски средства на човек от населението. Въпреки високата гъстота на пътната мрежа делът на автомагистралите и първокласните пътища е относително малък. Нивото на местните данъци е около средното за страната, посочват още "Economiс" в своята статия, посветена на икономическото развитие на Област Габрово.

Габрово е една от областите с най-неблагоприятна демографска картина и през 2023 г. и се подрежда веднага след последната област в тази категория – Видин. Коефициентът на естествен прираст е вторият най-нисък в страната (след този в област Видин) със стойност от –15,1‰ (при –6,8‰ в страната). Коефициентът на механичен прираст е положителен (3,6‰), но не може да компенсира естествения.

Задълбочаването на тенденцията към застаряване се вижда ясно и във възрастовата структура на населението. Делът на децата до 4-годишна възраст е 3,5% (при 4,5% в страната), а на хората над 65 години – 30,3% (при 23,8% в страната).

Гъстотата на населението в урбанизираните територии остава сравнително ниска – 914 души на кв. км при 1221 души на кв. км в страната през 2023 година, се казва още в статията на "Economic" от м. януари т.г.

Заплатите в Област Габрово спаднаха до 15-та позиция през второто тримесечие на 2025 година, което показва друга тревожна тенденция, която може да се посочи като причина за нерадостната демографска картина в областта.