Тестват сирените за ранно предупреждение днес

Днес в 11:00 часа ще бъде тествана на Националната система за ранно предупреждение, съобщиха от МВР.

Сирените ще бъдат задействани в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, в общини на територията на областите Перник, Видин и Ямбол, както и в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй".

По време на проверката ще бъдат задействани сирени и гласови оповестители. Целта на проверка е техническото състояние на Системата и обучение на населението за разпознаване на оповестителния сигнал.

По време на теста ще се чуят гласовите указания „Внимание! Внимание! Внимание! Извършва се техническа проверка“, след което национален сигнал за тревога, гласово съобщение „Ще чуете националния сигнал за край на тревогата“, след това национален сигнал за край на тревогата и накрая гласово указание „Внимание! Внимание! Внимание! Край на проверката“.

Сирените и съобщенията са само за проверка на техническата готовност и не означават възникнала реална опасност. На места ще бъде активирана и системата BG-Alert.