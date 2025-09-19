Терзиев нареди спешно да се изпълни съдебното решение за трамваите по ''Скобелев''

Кметът на София Васил Терзиев нареди със заповед спешно да се предприемат всички действия за изпълнение на съдебното решение на Върховния касационен съд (ВКС) във връзка с трамвайното трасе по бул. „Скобелев“, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Съгласно решението на съда Столична община трябва да премести трамвайното трасе от локалното платно на бул. „Ген. М. Скобелев“ в срок до една година.

Терзиев разпореди спешни действия от правен и фактически характер да предприемат направленията на Столичната община – „Правен и административен контрол“, „Обществено строителство“, „Транспорт и градска мобилност“, „Финанси и здравеопазване“ заедно със „Столичен електротранспорт“.

Ще бъдат проучени всички възможности за финансиране, така и за изпълнение на решението, което е свързано с преместване на трамвайното трасе. Ще бъде изготвена процедура за възлагане на обществени поръчки, необходими за избор на строител за изпълнение на проект за ново трамвайно трасе.

Столичната община ще разгледа и обсъди различни варианти, за да се вземе оптимално най-ефективното и законосъобразно решение.

Трамвайното трасе е било изградено през 2010 г. във връзка със строителството на метрото като временно решение. През 2022 г. е изготвен идеен инвестиционен проект на базата на конструктивно обследване и оценка на състоянието на конструкцията на покривната плоча на тунела, вследствие на допълнително натоварване от изместването на трамвайно трасе от локалното платно на бул. „Ген. М.Д. Скобелев“.

Изготвени са и количествени сметки. Същата година е била обявена и обществена поръчка с предмет "Реализиране на ново транспортно- комуникационно решение по бул. "Ген. М. Д. Скобелев" от бул. "Хр. Ботев" до бул. "Витоша”, включващ и транспортен тунел НДК" и рехабилитация на пътните платна на бул. „Васил Левски“ от бул. „Фр. Нансен“ до ул. „Граф Игнатиев“.

Предвидената прогнозната стойност тогава е била 17 500 000 лв. без ДДС.