Центърът за анализ и кризисни комуникации и Мяра ще измерват общественото напрежение у нас

Центърът за анализ и кризисни комуникации и социологическа агенция „Мяра“ представиха нов инструмент за мониторинг на общественото напрежение.

Индексът ще се стреми да измери по възможно най-точния начин нивото на напрежението в обществото. Той е, колкото инструмент за диагноза, толкова и инструмент за прогноза, каза социологът Първан Симеонов, който е основател на "Мяра".

Индексът за общественото напрежение се въвежда за първи път в България, като целта му е да доведе потребителя до познание на организациите и институциите.

Александър Христов от Центъра за анализ и кризисни комуникации даде пример с всеизвестната история на потъналия кораб Титаник. Историята на Титаник е едно от най-силните доказателства, че независимо от това какво се случва навън, реакцията на хората е много определяща за поведението им и дали една криза ще ескалира.

Необходимостта от съществуването на такъв индекс идва от ескалацията на напрежение в обществото, което се вижда по реакцията към определени събития. Обществените реакции могат да задълбочат кризите и да ги направят по-продължителни.

Индексът за обществено напрежение представлява степента на спокойствие или тревожност на българите. Той ще се формира от 21 показателя с различна тежест спрямо важността им. Показателите се формират в три групи: държавност и среда, благосъстояние и публичност. Индексът е обществена услуга, която ще се изчислява и обявява на всеки три месеца. Системата от методи за изследване ще включва социологически данни и проучвания на агенцията.

Индексът ще дава възможност да оценяваме събитията, добави още Първан Симеонов.

Индексът за обществено напрежение ще бъде актуална “снимка” на състоянието на обществото и ще дава оценка на разделението или поляризацията на гражданите. Освен това ще прогнозира как могат да се променят реакциите на хората и какви са факторите, които в бъдеще могат да донесат спокойствие.

Тези индекси успяват понякога да предвидят кога положението е такова, че да се появи искра, която да възпламени, успяват да предскажат кога напрежението е кризисно или пък кога политизацията ни се привижда като обществено напрежение, кога политическите елити повишавайки градусите помежду си, причиняват напрежение долу сред публиката.

Не на последно място индексът е инструмент, който да сведе социалната реалност до нещо интуитивно и обозримо.

Задачата на социолозите, които работят върху този индекс, е да обхванат сложната обществена материя и да я рационализират до едно число. Индексът ще измерва кога градусът на обществено напрежение достига такова ниво, че недоволството към отделни казуси се превръща в недоволство към държавата.

На въпрос какви са очакваните резултати за индексът на общественото напрежение през октомври, Първан Симеонов не даде конкретен отговор. Основната тема, около която ще се върти дебатът през новия политически сезон, ще бъде предстоящите президентски избори, които вероятно ще бъдат като тест за настоящата власт.