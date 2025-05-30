Столична община възстанови изцяло осветлението около Народния театър (снимки)

Столична община продължава с възстановяването на амортизираното осветление в София. Изцяло подменени са осветителните тела и овехтелите стълбове около една от най-емблематичните сгради в столицата - тази на Народния театър, съобщи Столична община.

Храмовете, които съхраняват нашата култура и духовност, са сърцето на нашия град. Те заслужават да бъдат осветени подобаващо, за да продължават да ни вдъхновяват и да напомнят на столичани и гостите на града, че тук сред нас се гради духа на нашето бъдеще, каза кметът на София Васил Терзиев.

Подменени са изцяло осветителните тела и овехтелите стълбове около Народния театър и по улица "Дякон Игнатий":

• Монтирани са 24 нови осветителни тела на високите стълбове;

• Подменени са 14 стари, амортизирани стълба и 28 осветителни тела по ул. "Дякон Игнатий" и около сградата на Народния театър;

• Монтирани са и 14 LED прожектора, които да осветяват фронтона на Народния театър (класическият триъгълен елемент на върха на фасадата) и да подчертават неговата архитектурна красота.

През 2024 година беше възстановено осветлението в Южния и Западния парк - с подмяна на над 530 осветителни тела. Готов е и проектът за изцяло нова осветителна система в парк "Хиподрума".