СПТО ще чисти в Люлин, Софекострой в Красно село

Столичната община въвежда нова оперативна структура за максимално бързо възстановяване на обслужването по график на районите "Люлин" и "Красно село", в които кризисна ситуация със сметоизвозването.

Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) поема изцяло район „Люлин", а общинското дружество „Софекострой" - район „Красно село", съобщиха от общината в дневния си бюлетин за почистването на двата района.

В "Люлин" СПТО ще събира отпадъците с 9 големи сметосъбиращи камиона и 5 малки камиончета за вътрешнокварталните и труднодостъпни зони. На ул. "Житница" остава и специализираната техника – щипка и мултилифт, за да финализира почистването на едрогабаритните отпадъци.

Общинското дружество "Софекострой" ще обслужва „Красно село" с нов капацитет и допълнителна мобилизация на екипите, с които се чисти "Красна поляна". Три големи сметосъбиращи машини тръгнаха още от сутринта, като всяка ще направи по два пълни курса. През следобедните часове се очаква поне още два камиона да се присъединят към екипите, след като приключат със своите наряди в „Красна поляна", за да извършат поне по един курс и в „Красно село", пишат от общината.

Целта на новата оперативна структура е да използва максимално ефективно ресурса на общинските дружества за пълно и трайно стабилизиране на обслужването в двата района.