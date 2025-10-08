София е домакин на международен семинар за глобално гражданско образование

На 15 и 16 октомври 2025 г. в София ще се проведе голям международен семинар с участието на ключови страни в сферата на образованието, организиран в рамките на европейския проект GET.

Събитието, озаглавено „Време е за глобално образование: Споделяне на политики, изследвания и практики в областта на глобалното гражданско образование (ГГО)“, събира водещи експерти, политици, преподаватели и представители на гражданското общество от цяла Европа.

Семинарът ще представи резултатите от мащабно изследване върху интеграцията на ГГО в образователните политики и учебните програми на осем европейски държави: България, Чехия, Гърция, Ирландия, Италия, Полша, Португалия и Испания. Фокусът е върху предметите история, география и гражданско образование за ученици на възраст 11–16 години.

Програмата включва пленарни сесии, тематични работни групи, кръгли маси и интерактивни пространства за обмен на опит, в рамките на които ще бъдат обсъдени ролята на глобалното гражданско образование в националните образователни политики, присъствието му в учебното съдържание, възможностите за взаимодействие между академични изследвания, институции и практики на терен.

Семинарът, организиран от Сдружение "АРГИ", е насочен към професионалисти, ангажирани с развитието на образованието на европейско ниво и събира изявени педагози, образователни експерти и журналисти от страната.