Следовател за катастрофата в Слънчев бряг: Няма неизправност с АТВ-то, спирачките са работели

Неизправност на превозното средство не е установена, освен деформацията от удара в стената, но дори и след него спирачките са работели, каза в „Интервюто в новините на НОВА“ следователят и говорител на Националната следствена служба Мариан Маринов във връзка с трагичния инцидент с АТВ в Слънчев бряг.

Маринов посочи, че според него АТВ-то не би трябвало да спира трудно, ако се използват спирачките, но в конкретния случай те не са били употребени. Нямало следи от спирачен път, а машината се е движила непрекъснато, докато не се е ударила в стената. По ориентировъчни данни скоростта е била около 30 км/ч.

Той уточни още, че превозното средство не е класическо АТВ, а попада в категория четириколесно превозно средство, което може да бъде управлявано с категория B1 и е сравнително лесно за управление. Според него Бургазлиев сам е навлязъл в насрещното движение и вероятно се е уплашил, когато е направил рязка маневра.

Експертизата трябва да установи дали младежът е имал време да реагира и да предотврати трагедията, като резултатите ще бъдат готови до края на седмицата. Маринов подчерта, че защитата е поискала да бъде изследвана контролната проба и искането е уважено от прокуратурата.

Той подчерта, че ако шофьорът е употребил марихуана, дори няколко дни по-рано, не е трябвало да управлява моторно превозно средство.

Инциднетът случи на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев нае мощното електрическо превозно средство и го подкара по алеята в курорта. След това изгуби контрол и за да избегне удар с насрещно движещ се автомобил, се качи на тротоара. Там блъсна 35-годишни съпрузи от Пловдив заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. Наскоро почина Христина, майката на 4-годишния Марти, който беше ударен заедно с нея от АТВ в Слънчев бряг.