Слънце, жега и вятър в цялата страна

Слънчево със слаб до умерен вятър ще е времето днес.

Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 20 градуса.

Слънце ще грее и край морето, но ще духа временно силен вятър от изток. На брега термометрите ще се качат до 32°, а сред вълните от 2-3 бала - до 27 градуса.