Слънчевите дни продължават, малко дъжд в Западна България

Денят започва със слънчево време, след обяд обаче в Западна България ще има изолирани краткотрайни превалявания. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, ще е слаб, в Източна България и Дунавската равнина – умерен.

Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София – около 29 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще преобладава слънчево време, след обяд са възможни кратки дъждове на места. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22°, а на 2000 метра – около 15 градуса.

Слънце край морето, умерен източен вятър и вълни от 2-3 бала, прогнозират синоптиците. На брега термометрите ще бъдат между 27° и 30°, а на морската вода - около 25 градуса.

В петък и през почивните дни също ще бъде предимно слънчево.