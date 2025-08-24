Слънчев ден с леко намигване

Очаква ни слънчев ден, но ще има и облаци. Така че имайте едно на ум.
Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София: 25°-26°.
В планините преди обяд ще бъде слънчево, но и там облаците ще закрият небето след обед. Там ще е хладно - около 18°, на 2000 метра - около 12°.
По Черноморието слънцето ще е обилно, но и там ще закриват небето за кратко. Вятърът ще е слаб, а температурите ще се движат в диапазона между 27° и 30°. Морската вода ще е 24°-26°.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Семейна двойка пое ръководството на две от най-желаните столични училища
Бутнаха оградата на ПСА
Слави Трифонов с нов Майбах и 10 милион лева в банката
Русия строи огромен подслушвателен комплекс близо до Полша