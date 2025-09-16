Ще изтегли ли Община Габрово нов заем от 700 000 лв за още един хотел на Етър-а?
За казуса съобщава сайтът zagabrovo.bg. Публикуваме текста без редакторска намеса.
На 23-ти септември ще се състои обществено обсъждане, обявено като:
Поемане на общински дълг за закупуване на имот от РЕМО "Етър"
В детайлите към пояснението четем още:
Публично обсъждане за поемане на общински дълг чрез сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит в размер до 700 000 лв. ще се проведе на 23.09.2025 г. от 17:30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.
Предназначението на кредита е за финансиране закупуването на имот от РЕМО „Етър“.
Община Габрово съобщават:
Финансирането на вноските по погасителния план ще е за сметка на собствените приходи на РЕМО „Етър“.
Имотът е с обща стойност до 860 000 лв. със следните източници на финансиране :
- до 700 000 лв. за сметка на кредитен ресурс
- до 160 000 лв. средства на РЕМО „Етър“.
Кредитът ще бъде обезпечен с особен залог по реда на Закона за особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Габрово, за собствените приходи на общината.
Писмени предложения, становища и мнения по параметрите на проекта се приемат от заинтересованите лица до 19.09.2025 г.
От прикачения документ (един брой, състоящ се от две страници, всичко на всичко), разбираме, че вече е избран конкретен хотел - това е неработещият от близо 10-тина години хотел „Цветина“, находящ се в кв. Етъра, ул. „Светлина“ № 11.
От приложения документ рабзираме още:
Покупката включва триетажна масивна сграда, с предназначение – хотел, който ще се ползва като втора сграда за настаняване. По този начин се осигурява по-дълъг престой на туристите, обвързан с творчески и образователни инициативи в музея.
Сградата е със разгърната застроена площ от 1217 кв. м., три етажа и построен панорамен асансьор, прилежащ имот от 3 698 кв. м. Имотът включва зелени площи, плочник с барбекю, селскостопанска сграда (51 кв. м.) и гараж (48 кв.м.).
Хотелът разполага с:
- рецепция и ресторант (40 места),
- 13 хотелски стаи със санитарни възли,
- апартамент на последния етаж,
- тераса, гаражи и кухня в сутерена,
- отоплителна система на пелети,
- пречиствателна станция за отпадни води.
От обосновката в предложениято, която трудно можем да определим като изчерпателна, разбираме още, че сегашният капацитет на този хотел е 27 души, който "може да се увеличи до 40–42 места."
Не става ясно как този капацитет ще бъде увеличен?
Пълният текст е достъпен на zagabrovo.bg.
