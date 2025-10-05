Шефът на СЕМ: Проблемът с интервюто на В. Терзиев е свързан с легитимността на Кошлуков

Проблемът с редактираното интервю на столичния кмет Васил Терзиев е по-дълбок и той е свързан с легитимността на това ръководство на БНТ и съмненията в телевизията по отношение на тяхната обективност.

Това се казва в позиция на шефа на Съвета за електронни медии Симона Велева.

По думите й подобни действия подкопават доверието не само в БНТ, а и в медиите изобщо.

Скандалът с интервюто на Терзиев се разрази вчера, след като се оказа, че то е изчезнало от пълния запис на сутрешния блок в Ютюб канала на медията. Столичната община обаче го качи в своя канал, а по-късно от БНТ обясниха, че ставало дума за техническа грешка.

Симона Велева напомня, ръководството на обществената телевизия "повече от 3 г. стои извън мандат, което е формално законно, но нелегитимно".

"За жалост не за пръв път телевизията сваля или реже думи, които не е могла да проконтролира в ефир за онлайн ползване. Подобни действия подкопават доверието не само в БНТ, а в медиите изобщо", отбелязва Велева във Фейсбук.

Ето пълният текст на позицията на Велева:

Вчера проследих много внимателно сваленото и в последствие качено на кмета Терзиев интервю в БНТ, както и реакциите и редакциите покрай него. За жалост не за пръв път телевизията сваля или реже думи, които не е могла да проконтролира в ефир за онлайн ползване. Подобни действия подкопават доверието не само в БНТ, а в медиите изобщо. Проблемът е по-дълбок и той е свързан с легитимността на това ръководство на БНТ и съмненията в телевизията по отношение на тяхната обективност. То повече от 3 години стои извън мандат, което е формално законно, но нелегитимно. Същевременно, миналата седмица ни спряха процедурата за избор на нов генерален директор, след като не успяха да ни окажат натиск. Кризата и недоверието в БНТ само ще се задълбочават. Има партии и отскоро цели институции, чиито достъп до БНТ е напълно или чувствително орязан и това се вижда. Ще повдигна тези въпроси идната седмица на изслушването на изпълняващия функциите генерален директор, за да може публично да се отговори, а СЕМ ще продължи да полага усилия за законен избор на генерален директор и управителен съвет в мандат, защото в държавата на и.ф. никой не носи отговорност за нищо и това разгражда самата тъкан на държавността, създава чувството, че “тука е така” и девалвира самото социално доверие.