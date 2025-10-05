Шефът на СЕМ: Проблемът с интервюто на В. Терзиев е свързан с легитимността на Кошлуков

OFFNews 05 октомври 2025 в 12:34 1320 3
Симона Велева

Снимка БТА
Симона Велева

Проблемът с редактираното интервю на столичния кмет Васил Терзиев е по-дълбок и той е свързан с легитимността на това ръководство на БНТ и съмненията в телевизията по отношение на тяхната обективност.

Това се казва в позиция на шефа на Съвета за електронни медии Симона Велева.

По думите й подобни действия подкопават доверието не само в БНТ, а и в медиите изобщо.

Скандалът с интервюто на Терзиев се разрази вчера, след като се оказа, че то е изчезнало от пълния запис на сутрешния блок в Ютюб канала на медията. Столичната община обаче го качи в своя канал, а по-късно от БНТ обясниха, че ставало дума за техническа грешка. 

Симона Велева напомня, ръководството на обществената телевизия "повече от 3 г. стои извън мандат, което е формално законно, но нелегитимно".

"За жалост не за пръв път телевизията сваля или реже думи, които не е могла да проконтролира в ефир за онлайн ползване. Подобни действия подкопават доверието не само в БНТ, а в медиите изобщо", отбелязва Велева във Фейсбук.

Ето пълният текст на позицията на Велева:

Вчера проследих много внимателно сваленото и в последствие качено на кмета Терзиев интервю в БНТ, както и реакциите и редакциите покрай него. За жалост не за пръв път телевизията сваля или реже думи, които не е могла да проконтролира в ефир за онлайн ползване. Подобни действия подкопават доверието не само в БНТ, а в медиите изобщо. Проблемът е по-дълбок и той е свързан с легитимността на това ръководство на БНТ и съмненията в телевизията по отношение на тяхната обективност. То повече от 3 години стои извън мандат, което е формално законно, но  нелегитимно. Същевременно, миналата седмица ни спряха процедурата за избор на нов генерален директор, след като не успяха да ни окажат натиск. Кризата и недоверието в БНТ само ще се задълбочават. Има партии и отскоро цели институции, чиито достъп до БНТ е напълно или чувствително орязан и това се вижда. Ще повдигна тези въпроси идната седмица на изслушването на изпълняващия функциите генерален директор, за да може публично да се отговори, а СЕМ ще продължи да полага усилия за законен избор на генерален директор и управителен съвет в мандат, защото в държавата на и.ф. никой не носи отговорност за нищо и това разгражда самата тъкан на държавността, създава чувството, че “тука е така” и девалвира самото социално доверие.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    142

    3

    Октим

    05.10 2025 в 13:28

    -0
    +3
    А бе, милички! Вече президента на най-голямата демокрация в света налага диктаторска цензура, какво остава за задунайската робска територия, където от край време на ръководни позиции за поставени най-зависимите и послушнички плюнки ...

    24568

    2

    dolivo

    05.10 2025 в 13:15

    -0
    +3
    Цензура в действие.

    Изкушението на овластения.

    16840

    1

    borisboris

    05.10 2025 в 12:43

    -0
    +3
    Така и не разбрахме преди 10-на години защо спря сигнала на БНР, нещо което никога не се беше случвало. Дори по време на II СВ. Явно тия технологии опитват да ги прокарат полека.
     
    X

    Таня Станева за Украйна, войната и киното като културно оръжие