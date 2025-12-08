Ловеч грейна в коледни светлини

С тържествена програма и празнично настроение на 05.12.2025 г. в Ловеч бяха запалени светлините на коледната елха на пл. „Екзарх Йосиф I“, с което официално беше дадено началото на „Магията на Коледа в Ловеч“. Жители и гости на града се събраха в централната градска част, за да станат част от вълнуващия празник.

Празничната програма започна с концерт на Общинския духов оркестър и Мажоретния състав, след което децата се включиха във весел коледен празник със състезателни игри, сапунени мехури и детска дискотека заедно с Дядо Коледа, Снежанка и Олаф.

На събитието присъстваха кметът на Община Ловеч Страцимир Петков, отец Михаил Ковачев и заместник-кметът д-р Алдин Начков.

В своето слово отец Михаил отправи благослов към жителите и гостите на града, като пожела здраве, мир, разбирателство и светлина в домовете, и напомни за духовния смисъл на Рождество Христово като празник на вярата, надеждата и Божията любов.

В приветствието си кметът Страцимир Петков пожела градът да посрещне новата година с вяра, единство и увереност, а на всички жители – здраве, топлина в домовете и светли коледни празници.

В програмата се включиха и децата от Вокална група „Звънче“ при ОУ „Васил Левски“ с ръководител Първолета Съботинова, както и Вокална група „Пеещи ноти“ при ОУ „Христо Никифоров“ с ръководител Милена Кирацова, които изпълниха обичани коледни песни.

Празничната вечер завърши с концерт на квартет „Дестини“ в Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“, който привлече многобройна публика. Четирите дами впечатлиха със своите виртуозни изпълнения и модерни аранжименти на класически и популярни произведения, превръщайки концерта в истински празник за ценителите на музиката.

Проектът „Магията на Коледа в Ловеч“ се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

#КоледавЛовеч