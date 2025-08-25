Седмицата започва с облаци и дъжд, в неделя пак жега

Снимка Никола Ончев
Вълни от 2-3 бала в морето

Студен атмосферен фронт носи облаци и дъжд, валежите ще са по-съществени в Източна България, където и в отделни райони ще са придружени с гръмотевици.

Около и след обяд над северозападните райони облачността ще започне да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Ще духа до умерен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 25 градуса, според прогнозата на НИМХ.

Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. След обяд над масивите в Западна България облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 18°, а на 2000 метра – около 12 градуса. 

Облаци ще има и край морето, както и превалявания. Термометрите на брега ще се качат до 27°, а сред вълните от 2-3 бала - до 26 градуса. 

През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево, температурите тръгват нагоре, жегата се връща в неделя. 

