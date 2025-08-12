Разследват брутално насилие между деца в Кула, съобщиха от полицията. Сигнал от социален работник е получен на 11 август.

Кадрите, заснети привечер на 8 август от жител на града, показват как на детска площадка 13-годишно момиче е ритнала, скубала и ударяла шамари на друго момиче на 11.

Предстои доклад на материалите по образуваната преписка в прокуратурата.

По случая е свикан Координационен механизъм с експерти от компетентните институции.