Разследват брутално насилие между деца в Кула

OFFNews 12 август 2025 в 11:36 645 2
Деца

Снимка GettyImages
Момичета

Разследват брутално насилие между деца в Кула, съобщиха от полицията. Сигнал от социален работник е получен на 11 август.

Кадрите, заснети привечер на 8 август от жител на града, показват как на детска площадка 13-годишно момиче е ритнала, скубала и ударяла шамари на друго момиче на 11.

Предстои доклад на материалите по образуваната преписка в прокуратурата.

По случая е свикан Координационен механизъм с експерти от компетентните институции.

    19658

    2

    voododoll

    12.08 2025 в 13:10

    -0
    +0
    А снималия не е могъл да разтърве две деца? Явно приоритета му е бил лайкове във фейса…

    2485

    1

    Stoyancho

    12.08 2025 в 12:15

    -0
    +0
    Родителите.. глоби и ДПС
     
    X

