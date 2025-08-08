Пуснаха фонтана в столичния парк Възраждане (снимки)

Фонтанът в парк „Възраждане“ отново работи след основен ремонт и цялостна модернизация, съобщиха от районната администрация. 

Съоръжението имаше пукнатини в стоманобетонната конструкция, компрометирана хидроизолация, корозирали тръбни разводки с течове, както и амортизирано електро- и помпено оборудване, което работеше с остаряла технология и не отговаряше на съвременните стандарти за безопасност. Това
водеше до ежедневна загуба на вода, високи разходи за поддръжка и реален риск за инциденти, обясняват от общината. 

След извършените ремонтно-възстановителни дейности всички технически и конструктивни проблеми са отстранени. 

„Фонтанът в парк„Възраждане“ не е просто водна атракция, а символ на грижата ни към хората и ангажимента ни към средата, в която живеем. Радвам се, че
отново ще носи усмивки на децата и спокойствие на семействата в района“, заяви кметът на „Възраждане“ Станислав Илиев. 

