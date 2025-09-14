Протестиращите от Горубляне освободиха движението по бул. ''Цариградско шосе''

Искат оставката на зам. кмета

OFFNews 14 септември 2025 в 19:04 384 0
Оставка

Снимка БГНЕС архив
Протестиращите от столичния квартал "Горубляне" освободиха движението по бул. "Цариградско шосе".

Жителите протестираха с искане за оставка на заместник-кмета по направление​​​​ "Обществено строителство" Никола Лютов. Причината за исканата оставка е несправяне със служебните задълженията – довършване на канализацията в "Горубляне", проектиране на булевардите в подробния устройствен план на квартала, изграждане на „Спортен парк Горубляне“ и „Детска площадка Шиндра“, обясниха протестиращи.

Протестът приключи с хоро, а събралите се благодариха на полицаите и им ръкопляскаха.

Жителите на квартала обявиха, че ще продължат с протестите.

